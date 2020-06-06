سجل إقليم بولمان، ليلة الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بعدما ظل الإقليم الوحيد بجهة فاس-مكناس الخالي من "كورونا" منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت مصادر هسبريس إن المصاب شخص يقطن بمركز جماعة سكورة مداز، ويشتغل سائقا لسيارة أجرة من الصنف الأول، تربط هذه جماعة عينها بمدن خارج إقليم بولمان، مبرزة أن اكتشاف هذه الحالة تم من خلال الحملة الاستباقية للكشف عن الفيروس وسط سائقي سيارات الأجرة بصنفيها.

المصادر ذاتها، التي أكدت أن تسجيل هذه الحالة خلق حالة استنفار وسط المصالح الطبية وسلطات إقليم بولمان، أوضحت أنه تمت تعبئة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة بولمان، للانتقال إلى مسكن المصاب لنقله نحو جناح "كوفيد-19" التابع للمستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور، للتكفل به وفقا للإجراءات المعتمدة من طرف وزارة الصحة.

كما تم تحريك طاقم تابع لمصلحة الرصد الوبائي نحو مركز الجماعة المذكورة، للبدء في جرد الحالات المخالطة للمصاب، بغية إخضاعها للتحاليل المخبرية الضرورية للكشف عن الفيروس، ومراقبتها منعا لتفشي العدوى، تضيف المصادر ذاتها.