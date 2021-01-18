انطلاق حملة تطعيم جماعى بلقاحين ضد فيروس كورونا فى روسيا

أعلنت وكالة تاس الروسية، أن روسيا تبدأ حملة تطعيم جماعية ضد فيروس كورونا، اليوم الإثنين، ويمكن للروس الراغبين فى التطعيم الاختيار بين لقاحين؛ هما سبوتنيك Sputnik V، وإبيفاك كورونا EpiVacCorona.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أصدر فى 13 يناير تعليمات بالانتقال من التطعيم واسع النطاق للفئات المعرضة للخطر إلى التطعيم الشامل.

وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء، إنه سيتم إطلاق حوالى 2.1 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا للتوزيع المدنى قبل نهاية يناير.

وأكدت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، الحاجة إلى تنفيذ حملة تلقيح بعد ضمان تكوين مناعة القطيع قبل موسم الخريف، مشيرة إلى أن 60% من سكان البلاد يحتاجون للتطعيم هذا العام.

وتم تسجيل لقاحين لفيروس كورونا فى روسيا حتى الآن، حيث تم تطوير لقاح Sputnik V من قِبَل معهد Gamalya للبحوث العلمية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، وتم عمل لقاح إبيفاك كورونا EpiVacCorona بواسطة مركز أبحاث علم الفيروسات وناقل التكنولوجيا الحيوية، ويخضع لقاح من إنتاج مركز تشوماكوف العلمى الفيدرالى التابع لأكاديمية العلوم الروسية لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية لتجارب سريرية.

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، فى نشرتها اليومية يوم الأحد، إن أكثر من 683 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تم تسجيلها فى جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز العدد الإجمالى لهذه الحالات 93.19 مليون حالة، وتستند إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى بيانات مؤكدة رسميا من البلدان.

وتمثل أمريكا الشمالية والجنوبية أكثر من 60% من حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية (406،967 حالة)، تليها أوروبا (181،073 حالة) وجنوب شرق آسيا (31،862 حالة).