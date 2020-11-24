لبنان تسجل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 118664 إصابةً وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 70456، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 934 حالة بعد تسجيل 23 حالة وفاة .