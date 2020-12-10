السودان تسجل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و12 وفاة جديدة وتعافي 160 حالة. وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، الى ارتفاع إجمالي الحالات في السودان منذ انتشار الجائحة الى 20468، متضمنة 1319 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 11673 حالة.