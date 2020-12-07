السودان تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " و6 وفيات و163 حالة تعافي وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 19747 حالة متضمنة 10301 وفاة و 11021 حالة شفاء.