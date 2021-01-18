منظمة الصحة العالمية تحدد عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـفيروس كورونا المستجد، ناقلين للعدوى للمحيطين بهم

وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي، وقالت: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض"، وفقا لروسيا اليوم.

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

كما أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن عدم فعالية اللقاحات ضد سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة لم يتم تأكيدها حتى الآن، مؤكده أن المنظمة تسعى إلى دراسة مدى فاعلية اللقاحات المعتمدة من السلالة البريطانية المتحورة، طبقا لتقرير ورد في وكالة تاس الروسية.

وأوضحت ممثلة الصحة العالمية، أن بريطانيا اكدت أن السلالة الجديدة أكثر عدوى من النسخة القديمة للفيروس، إلا أن التقارير الرسمية لم تثبت بعد مدى خطورة السلالة المتحورة عن النسخ الأخرى، مشيرة إلى وجود 14 طفرة قد يؤثر بعضها على درجة عدوى الفيروس، والتي تتعلق بقدرته على الانتقال من مريض إلى شخص سليم، أو من شدة المرض.