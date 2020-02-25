قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، تعليقا على انتشار فيروس "كورونا" في البلاد إن الأوضاع ستعود إلى حالتها الطبيعية بحلول السبت المقبل. وأكد روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" أنه "تقرر إيقاف الرحلات السنوية لقوات الباسيج إلى مناطق الحرب العراقية الإيرانية، إضافة إلى تجنب الاعتكاف في المساجد". ودعا إلى تجنب التجمعات غير الضرورية، "بما في ذلك في العتبات المقدسة"، للتقليل من خطر انتقال فيروس "كورونا" الجديد. وأضاف أن الأوضاع في البلاد "ستعود إلى حالتها الطبيعية بحلول السبت المقبل، إلا في حال أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" عن حالات خاصة تستلزم قرارات جديدة"، لافتا إلى أن السلطات الإيرانية "أعدت مشافي مجهزة بالإمكانيات لمعالجة المصابين، والقوات المسلحة ستسهم بإمكاناتها". وحذر الرئيس الإيراني من أن هناك "عدو يتآمر لبث الرعب بين الإيرانيين وتعطيل العمل في البلاد لفترة طويلة"، داعيا مواطني بلده إلى "الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب الأماكن المزدحمة".