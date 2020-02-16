روحاني يؤكد أن مفاوضاتهم مع دولة الإمارات لم تتوقف أبدا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن مفاوضات طهران مع دولة الإمارات لم تتوقف في أي فترة زمنية. وأضاف "لدينا علاقات مع الإمارات دوما، وكان هناك حوار على مستوى الخبراء والمسؤولين السياسيين".

- روحاني: الإمارات ودول في المنطقة حذرت الولايات المتحدة من نتائج أي حرب على إيران

- روحاني: الحرب في منطقة الخليج ستضر بإيران والإمارات وجميع دول الخليج

- روحاني: الحرب في المنطقة لن تكون لصالح أحد وستكون خطيرة على دول جنوب مياه الخليج

- روحاني: إيران تعارض الحرب في المنطقة والولايات المتحدة لا تسعى لها

- روحاني: لا يوجد مؤشرات تدل على أن واشنطن تسعى للحرب مع إيران

- روحاني: ترامب يسعى للفوز في الانتخابات المقبلة وأي حرب يخوضها مع إيران ستقضي على حظوظه في الفوز

- روحاني: نأمل أن يتوصل حوارنا مع الإمارات ودول المنطقة إلى إحلال الأمن والاستقرار بين إيران وجميع دول الجوار