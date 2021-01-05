لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بكورونا

سجل لبنان اليوم للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا في شباط الماضي، أكثر من 3 آلاف إصابة بالفيروس.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 195759، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 3478، وحالات الشفاء 135596.وقالت إنه تم تسجيل 3616 إصابة محلية و4 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1221، بينها 469 حالة في العناية المركزة.