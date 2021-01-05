الأردن تسجل 1472 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 301303 إصابات. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 281020 حالة شفاء بعد تسجيل 2091 حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3940 حالة.

