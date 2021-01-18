طرح لقاح فالنيفا الفرنسي المضاد لكورونا فى بريطانيا يوليو القادم

قال توماس لينجيلباخ الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية فالنيفا إنه يأمل فى استخدام لقاح فيروس كورونا في بريطانيا بين يوليو وسبتمبر،وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترزReuters.

ووافقت فالنيفا Valneva على تزويد بريطانيا بـ 60 مليون جرعة من لقاحها، مقارنة بـ 100 مليون جرعة من اللقاح من استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، من المتوقع أن يحتاج إلى نظام جرعتين.

وقال توماس لينجيلباخ : "أمامنا أيام لبدء التصنيع التجاري"، مضيفا: "لا يمكننا التصنيع دون موافقة الجهات التنظيمية، لذا فنحن في موقف صعب للغاية وهناك بالتأكيد سيناريوهات نناقشها حاليًا مع المنظمين، لكننا سجلنا بالفعل لإعطاء الأولوية للمملكة المتحدة وهذا شيء نعمل عليه حاليًا."

وقالت فالنيفا في سبتمبر إن لقاحها سيكون متاحًا للاستخدام في بريطانيا في النصف الثاني من عام 2021.

وأطلقت بريطانيا أسرع طرح للقاحات كورونا في أوروبا وقال وزير خارجيتها دومينيك راب يوم الأحد إن الحكومة تأمل في تخفيف بعض قيود الإغلاق في مارس.

ووضع رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفًا لتطعيم الفئات العمرية الأكبر سنًا والضعفاء سريريًا والعاملين في الخطوط الأمامية – أى تطعيم ما يقرب من 14 مليون شخص - بحلول منتصف فبراير.