العراق يسجل 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 731016 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13596, فيما تم تسجيل 3920 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 664461 حالة.