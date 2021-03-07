العراق يسجل 3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 726548 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13572, فيما تم تسجيل 3509 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 660541 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 52435 , منهم 438 يرقدون في غرف العناية المركزة.