الأردن يسجل 8789 إصابة و 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 535455 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 434167 حالة شفاء بعد تسجيل 7413 حالة إضافية، كما سجلت 88 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5876 حالة.