الأردن يسجل9192 إصابة و74 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 514107.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 416971 حالة بعد تسجيل 4584 حالة إضافية، كما سجلت 74 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 5627 حالة.