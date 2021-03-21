الكويت تسجل 1192 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 219125 حالة، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1226 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية- : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 232 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14360 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1331 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 203539 حالة.