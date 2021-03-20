الكويت تسجل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت اليوم 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217933 حالة ، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1215 حالة وفاة .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8447 ليبلغ مجموع الفحوصات 1960138 ، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر15 % .

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1386 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 202208 حالات شفاء .