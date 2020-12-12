السودان تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، و182 حالة تعافٍ . وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفعت إلى 20844 متضمنة 1340 وفاة ، فيما بلغ إجمالي المتعافين 11855 متعافيا.