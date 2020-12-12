تسجيل 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 435056 حالة، منها 45124 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2116 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 381208 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8724 حالة وفاة.