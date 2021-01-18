الصحة الأردنية تعلن عن تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315 ألفا و544 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الإثنين/ - أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4153 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1472 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 300 ألف و340 حالة.