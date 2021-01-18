إصابة 447 حالة بآثار جانبية ضارة بعد التطعيم ضد كورونا فى الهند

ذكرت وزارة الصحة الهندية أن هناك ما لا يقل عن 447 شخصًا في الهند أبلغوا عن آثار سلبية بعد تلقي لقاح كوفيد -19، في اليومين الأول والثاني من حملة التطعيم الكبرى، التي بدأت أول أمس، إذ شكا معظمهم من الحمى والصداع والغثيان، وفقًا للبيانات المؤقتة الصادرة أمس، بحسب ما نشر موقع "Mint".ويتم تصنيف هذه الآثار السلبية على أنها حدث ضار بعد التطعيم وقد لا تكون بالضرورة مرتبطة باللقاح أو عملية التطعيم.

وقد بدأ التحصين الجماعي مع استمرار انتشار العدوى، وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 15144 حالة إصابة يومية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 10.56 مليون حالة، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 153 ألفًا.

ومنحت الهند إذنًا باستخدام لقاحين لمكافحة فيروس كورونا، هما لقاح كوفشيلد Serum Institute of India Covishield ، و كوفاكسين Covaxin التابعة لشركة Bharat Biotech International Ltd ومقرها حيدر أباد ، لحملة التطعيم ولم تذكر الحكومة ما إذا كانت أي ردود فعل سلبية مرتبطة بلقاح معين.

وقال مانوهار أجناني ، سكرتير وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندي: "تم الإبلاغ عن إجمالي 447 أثر سلبي ضار حتى الآن. من بين هؤلاء ، دخل ثلاثة المستشفى ، وخرج أحدهم من مستشفى السكك الحديدية الشمالية في دلهي في غضون 24 ساعة، وخرج واحد من معهد All India للعلوم الطبية (AIIMS) دلهي ، وواحد قيد المراقبة".

وأوضح أنه"توجد بروتوكولات للإبلاغ وإدارة الحالات الفورية في موقع جلسة التطعيم ، والنقل والاستشفاء والمزيد من الرعاية لمثل هذه الحالات".

وقال أجناني إن البروتوكولات موجودة أيضًا لإجراء تحقيق منهجي وتقييم السببية للأضرار الخطيرة التي تسببها الآثار الجانبية الضارة حيث تم تطعيم 17072 مستفيدًا يوم الأحد ، وهو اليوم الثاني من برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 على مستوى البلاد.

وأضاف "قامت الهند بتلقيح أكبر عدد من الأشخاص في اليوم الأول في إطار برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 ، وهو أكبر حملة تطعيم من نوعه في العالم هذا أعلى بكثير من العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا".

وقال: "تم تطعيم اجمالي 224301 مستفيد حتى يوم الاحد وفقا للتقرير المؤقت".