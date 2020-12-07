الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 144599، حالة ، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3361 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 إصابات في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140341 حالة.