الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144369 ، في حين سُجلت وفاتانِ إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع الوَفَيَات المسجلة حتى اليوم 891 وفاةً وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 81 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3443 حالة وأعلنت الصحة الكويتية اليوم شفاء 425 حالة من الاصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 140035 حالة.