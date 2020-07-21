الصحة المصرية تعلن أن مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل اى حالات جديدة بالفيروس فى تلك المحافظتين.وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة