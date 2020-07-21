شفاء 580 حالة من فيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 580 حالة من فيروس كورونا المسنجد وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 50.919 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .