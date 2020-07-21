كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13816 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 296 حالة وفاة .