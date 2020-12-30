وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة
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وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة

مرضي فيروس كورونا - صورة أرشيفية
لندن - العرب اليوم

وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة

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وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة وزير الصحة البريطاني يعلن أن 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة



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