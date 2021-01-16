الأردن تسجل 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 313557 إصابة وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 297245 حالة شفاء بعد تسجيل 1540 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4137 حالة.