العراق يسجل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 789390 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ارتفعت إجمالي حالات الوفاة إلى 13969, فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 710699 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 64722 مصابا ,منهم 471 في العناية المركزة.