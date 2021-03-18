العراق يسجل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي أعداد الإصابة إلى 779458.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13896, فيما تم تسجيل 3892 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي الحالات إلى 702667 حالة.