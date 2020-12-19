الأردن تسجل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الأردن تسجل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الأردن تسجل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
عمان - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 272797 إصابة وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239126 حالة شفاء بعد تسجيل 2576 حالة إضافية، كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3545 حالة.

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الأردن تسجل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تسجل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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