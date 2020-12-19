لبنان تسجل 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 156570 إصابةً وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 110635 حالة ، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1270 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .