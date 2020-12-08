الكويت تسجل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144900 في حين تم تسجيل 3 وَفَيَات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 900 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3362 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 297 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140638 حالة.