لجنة الأطباء في السودان تعلن مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في الخرطوم

قالت لجنة الأطباء في السودان مساء يوم الأحد إن متظاهرين اثنين من المناهضين للانقلاب قتلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم وأضافت اللجنة أن أحد الضحايا لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بالرصاص في الصدر من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في مليونية 2 يناير في مواكب محلية بأم درمان وذكرت أن عدد القتلى الذين حصدتهم "آلة الإنقلاب" ارتفع إلى 56 قتيلا، بينهم 14 شهيد في عهد الاتفاق الأخير.