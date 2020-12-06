الأردن تسجل 2576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 240089 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 187444 حالة بعد تسجيل 4981 حالة إضافية، كما سجلت 46 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3056 حالة.