البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء باكسلوفيد المضاد لكورونا
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البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

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العرب اليوم - البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لكورونا

البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لكورونا
المنامة - العرب اليوم

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين اليوم على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا.ويشمل القرار الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عاما فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

ويأتي القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من الشركة المصنعة "فايزر" من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة.وذكرت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.يذكر أن "باكسلوفيد" أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات القائمة للفيروس، وهو مزيج من نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات هما (PF-07321332 و Ritonavir).

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البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء باكسلوفيد المضاد لكورونا البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لدواء باكسلوفيد المضاد لكورونا



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