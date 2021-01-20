العراق تسجل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 610 آلاف و598 حالة.وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، - أنه تم تسجيل 1909 حالات شفاء جديدة ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 574 ألفا و920 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 12 ألفًا و968 حالة.