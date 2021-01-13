بريطانيا تسجل قفزة غير مسبوقة للوفيات بفيروس كورونا وسط انتشار سلالته الجديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 1564 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قفزة غير مسبوقة لعدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة.