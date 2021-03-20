الهند تسجل 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 188 حالة وفاة 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 159558 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11555284.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 11107332 وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.