الهند تسجل 117 وفاة و23285 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 23285 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و117 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.308.846 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 158.306 حالات وفاة.