فلسطين تسجل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"،و27 وفاة، و1695 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.