فلسطين تسجل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 181 مصابا بكورونا في العناية المركزة، بينهم 53 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.