وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد طفل (14 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا
GMT 16:15 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبروزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد مواطن في الثلاثين من العمر مجهول الهوية برصاص الاحتلال شرق خان يونس
GMT 16:15 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبروزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تؤكد شهيدان مجهولان الهوية و 30 اصابة تم احالة 20 منها للمستشفيات من بين الاصابات 11 بالرصاص وتم تسجيل انتهاكين ضد الطواقم الطبية اصيبت خلالها مسعفة
GMT 13:06 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبروزارة الصحة تقرر اغلاق مستشفى الهلال الاحمر في طولكرم لعدم استيفاء الشروط
GMT 11:41 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرالكافيين يقلل من خطر الوفاة بأمراض الكلى المزمنة
GMT 11:40 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرطبيب نفسي يحذر من استهزاء الآباء بأطفالهم على فيس بوك
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
أرسل تعليقك