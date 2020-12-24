العراق يسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 588803 إصابات وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12744, فيما تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 527341 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 48718, منهم 191 يرقدون في العناية المركزة.