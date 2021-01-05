روسيا تسجل 518 وفاة 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و518 وفاة . وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.284.384 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59.506 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.662.668 حالة .