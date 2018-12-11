شرطة الاحتلال تقتحم مسجد قبة الصخرة

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، واجرت عمليات تفتيش داخله.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال منعت موظفي قبة الصخرة والأوقاف الإسلامية من تنظيف الحجارة والرخام داخل المسجد بشكل مفاجئ.

وتسود حالة من التوتر الشديد، جراء منع جنود الاحتلال عمليات التنظيف في المسجد.