الأردن يسجل 9269 إصابة و 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544724 إصابة.

وأوضحت في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 441239 حالة شفاء بعد تسجيل 7072 حالة إضافية، كما سجلت 109 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5985 حالة.