الأردن تسجل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 283690 إصابة وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 254496 حالة شفاء بعد تسجيل 2338 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3681 حالة.