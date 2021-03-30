الأردن يتجاوز 600 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605007 حالات في المملكة وسجلت 96 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6747 حالة، حسب وزارة الصحة الأردنية.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 15.71%، مقارنة مع 16.21% يوم أمس كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 9535 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 503952 حالة.

المصدر: عمون