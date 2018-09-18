أول عملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب دون جراحة أو تخدير في لبنان

تقريرًا عن الإنجاز العلمى الجديد الذى سجل بالمركز الطبى بالجامعة الأمريكية ببيروت بعد أن أجريت أول عملية من نوعها لمريض يعانى من تباطؤ فى دقات القلب حيث تم زراعة جهاز لتنظيم ضربات قلبه دون جراحة أو تخدير.
وقال الدكتور مروان رفعت، أخصائى أمراض القلب بالمركز الطبى بالجامعة الأمريكية ببيروت أن زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب تتم من خلال فخذ المريض عن طريق قسطرة تمر بالوريد ومن ثم الأذين الأيمن ثم يتم زراعة الجهاز بالبطين الأيمن، لافتًا إلى أن الجهاز لا يتعدى طوله 4 سنتيمترات.
واستعرض التقرير أيضًا الإنجاز العلمى لمرضى القلب فى زراعة الجهاز دون عمليات جراحية أو تخدير حيث أن مدة العملية لا تستغرق سوى 20 دقيقة ويمارس المريض حياته بشكل طبيعى جدًا فور إجراء العملية.
GMT 15:58 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمؤسسة الرئة الأوروبية تعلن أن الباراسيتامول خلال الرضاعة يرفع خطر الربو للطفل
GMT 09:04 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرإصابة شخصين بالإعياء بعد تناولهما وجبة فى مطعم ببلدة سالزبرى البريطانية
GMT 08:59 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبركبار السن فى اليابان يحتفلون بيوم عيد المسنين بممارسة الرياضة
GMT 08:12 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرالسعودية تسجل حالة إصابة بالكوليرا جنوب المملكة
GMT 14:30 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبروزيرة الصحة تغلق مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بعد وفاة 3 مواطنين
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك