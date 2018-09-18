أول عملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب دون جراحة أو تخدير في لبنان

تقريرًا عن الإنجاز العلمى الجديد الذى سجل بالمركز الطبى بالجامعة الأمريكية ببيروت بعد أن أجريت أول عملية من نوعها لمريض يعانى من تباطؤ فى دقات القلب حيث تم زراعة جهاز لتنظيم ضربات قلبه دون جراحة أو تخدير.

وقال الدكتور مروان رفعت، أخصائى أمراض القلب بالمركز الطبى بالجامعة الأمريكية ببيروت أن زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب تتم من خلال فخذ المريض عن طريق قسطرة تمر بالوريد ومن ثم الأذين الأيمن ثم يتم زراعة الجهاز بالبطين الأيمن، لافتًا إلى أن الجهاز لا يتعدى طوله 4 سنتيمترات.

واستعرض التقرير أيضًا الإنجاز العلمى لمرضى القلب فى زراعة الجهاز دون عمليات جراحية أو تخدير حيث أن مدة العملية لا تستغرق سوى 20 دقيقة ويمارس المريض حياته بشكل طبيعى جدًا فور إجراء العملية.